“Sarò come Garrincha": la Fondazione Polito torna in campo

Lucio Schiuma e la Fondazione Polito, un binomio inscindibile. L’uno, scrittore di fama internazionale; l’altra realtà unanimemente riconosciuta per la sua importanza nella battaglia quotidiana per l’adozione del Passaporto Ematico al fine di evitare che si ripetano tragedie come quella che portò via, tra gli altri, Piermario Morosini a neppure 26 anni in quell’infausto 14 aprile 2012. L’ultimo prodotto, edito da edizionicroce, è un e-book il cui titolo già invoglia alla lettura: “Sarò come Garrincha”, sottotitolo “Una entusiasmante storia di riscatto personale, fonte di ispirazione per il successo nello sport e nella vita”. La Coppa del Mondo domina la scena in copertina, le pagine scorrono via con leggerezza e il lettore vi si abbandona piacevolmente.