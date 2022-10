Juventus-Empoli, la diretta: segui la sfida in tempo reale

TORINO - Reduce dal successo di misura targato Vlahovic nel derby con il Torino, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri cerca conferme nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium contro l'Empoli di Paolo Zanetti, che nell'ultimo turno ha battuto 1-0 il Monza. Sfida tra ex, due per parte: in bianconero, infatti, ci sono Leandro Paredes e Daniele Rugani, tra le fila dei toscani, invece, Marko Pjaca e Koni De Winter, entrambi in prestito proprio dal club torinese. Seguiremo insieme la marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, la cronaca live della sfida e tutto il post-partita.