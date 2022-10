Valeri e l'errore in Atalanta-Milan: "Leao si è rialzato subito..."

"Su Hateboer in Atalanta-Milan ho sbagliato, ero al VAR e quell’intervento su Leão era rosso fuoco". Lo ha ammesso Paolo Valeri, in un intervento durante una lezione del corso tenuto da Guglielmo Stendardo alla Luiss. L'arbitro ha spiegato: "Un errore, ve lo spiego: il giocatore s’è rialzato subito, nessuno ha chiesto nulla, il gioco è ripreso quasi subito. Ecco, entri come in un tunnel, ti convinci di un’idea, la fai tua e finisci per sbagliare invece bisogna essere asettici, dimenticarsi di essere arbitri. È capitato a me, capitò lo scorso anno in Torino-Inter (fallo di Ranocchia su Belotti da rigore). Dobbiamo stare più attenti".