Diretta Milan-Monza ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - In classifica sono distanti ben 13 punti, Milan e Monza. Una è terza, l’altra quattordicesima, con obiettivi chiaramenti diversi e rose differenti. Nonostante questo, la partita di oggi, in un San Siro che si annuncia per l’ennesima volta esaurito o quasi, non è una gara come le altre. E il motivo sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che tornato al Meazza per la prima volta da avversari, per una sfida inedita in Serie A. Una partita romanzesca, con tanti particolari capitoli che la rendono ancora più magica.