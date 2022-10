Diretta Salernitana-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Alle 15 con Salernitana-Spezia si apre il sabato di campionato. All’Arechi ci sarà un omaggio al campione francese Frank Ribery, che ha deciso di restare in Campania, come spiegato da Nicola in conferenza stampa: "Che gioia, Franck avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualsiasi posto al mondo. Sarà un collaboratore a 360 gradi".