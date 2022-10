Fiorentina-Inter, la diretta: formazioni ufficiali

FIRENZE - Fiorentina e Inter si affrontano allo stadio Franchi di Firenze per l' 11° turno del campionato di Serie A . I viola hanno rimediato un solo punto nelle ultime tre gionate, pareggiando a Lecce nell'ultimo turno dopo le sconfitte con Lazio e Atalanta. L'Inter di Simone Inzaghi invece viene da due vittorie consecutive, contro Salernitana e Sassuolo. Segui la partita tra viola e nerazzurri in diretta sul nostro sito.

20:20

Fiorentina-Inter, le parole di Dzeko

"I confronti in spogliatoio servono, a volte bisogna dirsi le cose in faccia e non solo parlare a vuoto. Ci ha aiutato, stiamo facendo bene: non abbiamo fatto niente, la stagione è lunga e non bisogna mollare niente. La partita di stasera è la più importante". Lo ha dichiarato Dzeko a Dazn prima di Fiorentina-Inter.

20:10

Fiorentina-Inter, l'arbitro della partita

Ad arbitrare sarà Valeri. I suoi assistenti saranno Preti e Di Iorio, con Serra quarto uomo. Al VAR invece Mariani, con AVAR Costanzo.

19:45

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez.

19:44

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Cabral, N.Gonzalez.