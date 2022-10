Diretta Udinese-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

UDINE - Il Torino di Ivan Juric apre la domenica dell'11 giornata di campionato facendo visita alle 12:30 all'Udinese di Sottil. I granata hanno recuperato Sanabria e arrivano al completo alla sfida della Dacia Arena con l'obiettivo di confermare il trend positivo: gli uomini di Juric hanno realizzato 6 punti (su 11) proprio lontani dalle mura amiche ma sono reduci da 3 ko consecutivi in trasferta e manca il successo in campionato da 5 partite (4 sconfitte ed un pareggio). Il tecnico serbo ha presentato così la sfida contro i bianconeri: "Spesso si dice che siamo una squadra fisica, ma noi siamo tutto tranne che una squadra fisica. Ci piace rubare palla e andare in anticipo, questo sì, ma non siamo una squadra fisica, assolutamente. Loro hanno forza, accelerazioni, qualità di giocatori come Deulofeu, Pereyra, Success, Beto. E sono fortissimi sui calci piazzati, se non sbaglio hanno fatto nove gol su palla inattiva. Spesso si sottovaluta questo aspetto, che può cambiare una stagione".