Diretta Bologna-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Tre sconfitte e un pareggio. È questo lo score in campionato di Thiago Motta da quando ha preso il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Il tecnico italo-brasiliano, che in settimana ha superato il Cagliari 1-0 approdando agli ottavi di Coppa Italia, non è ancora riuscito a conquistare i tre punti in campionato e ci proverà oggi alle 15, quando al Dall'Ara ospiterà il Lecce. Curiosamente l'unico successo della stagione in Serie A degli emiliani è arrivato con Luca Vigiani: 2-1 in rimonta contro la Fiorentina. I rossoblù sono a quota 7 in classifica, a -1 proprio dagli avversari odierni. I salentini di Baroni, reduci dall'1-1 interno contro i viola, cercano il bottino pieno per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Vincendo oggi, infatti, scavalcherebbero in un solo colpo Spezia, Monza e Fiorentina, tutte sconfitte negli anticipi del sabato.