Roma-Napoli, la diretta: iniziato il secondo tempo

ROMA - Roma e Napoli si affrontao allo stadio Olimpico nell'11° turno di Serie A. La formazione di Mourinho è quinta con 22 punti e viene da tre vittorie di fila in campionato (contro Sampdoria, Lecce e Inter). La squadra guidata da Spalletti è invece prima in classifica, viene da 10 successi consecutivi tra Serie A e Champions e presenta il miglior attacco del campionato. Segui la partita tra Roma e Napoli in diretta sul nostro sito.