Diretta Cremonese-Sampdoria ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - La Cremonese di Alvini stasera si gioca una buona fetta di Serie A con la Sampdoria, match delle 18.30 in programma a Cremona: "È una partita determinante. Siamo vivi, uniti, lotteremo insieme. Io sono carico e lo sono i miei calciatori, concentrati e pronti a dare tutto», ha spiegato l’allenatore. Anche i blucerchiati sono alla disperata caccia di punti salvezza: "Una partita che è come un derby. Un derby delle ultime in classifica. Può essere deciso da un episodio. Dobbiamo essere uniti in qualsiasi momento della gara. Io ci credo perché questi ragazzi mi hanno dimostrato grande voglia di miglioramento. Dobbiamo sfruttare questa voglia per vincere", ha detto il tecnico doriano Dejan Stankovic.