Boban, il talento italiano ucciso e il vuoto dopo Pirlo

TORINO - È stato un fantasista talentuoso nel Milan e nella Croazia, oggi è Head of Football dell'Uefa. Zvonimir Boban è un grande esperto di calcio e ha fatto un'analisi a 360° del movimento italiano (e non solo) ai microfoni di "Radio anch'io sport", su Rai Radio 1. Così ha risposto alla domanda se il calcio italiano ridurrà le distanze da quello in Europa: "Dopo Andrea Pirlo l'Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent'anni ed è stato ucciso il talento italiano nei vivai e la creatività. Per l'Italia ci vogliono 10-15 anni per ritornare al top, e avvicinarsi al livello dell'Inghilterra. Questi anni devono passare lavorando tanto e bene e rifacendo questi stadi che sono ormai imprescindibili".