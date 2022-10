Sconcerti, altra bufera tv: dopo Haaland, il delitto d'onore del Franchi

TORINO - La partita del Franchi fra Fiorentina ed Inter, vinta 4-3 dai nerazzurri con un gol in pieno recupero, ha lasciato uno strascico di polemiche sia per quanto avvenuto in campo ( il rosso non dato a Dimarco per il fallo su Bonaventura e il gol definitivo della vittoria nerazzurra, segnato da Mkhitaryan alla fine di un'azione partita da un fallo di Dzeko su Milenkovic) sia per quanto avvenuto sulle tribune dello stadio toscano, dove un tifoso dell'Inter è stato aggredito. In riferimento a quest'ultimo evento, hanno fatto molto discutere le parole di Mario Sconcerti durante la trasmissione 'Pressing': secondo il giornalista, "ci sarebbero le cosiddette attenuanti" circa l'episodio.