Serie A, anticipi e posticipi: date e orari di Napoli-Juve e Udinese, Atalanta e Monza

Il 18 Gennaio c'è la Supercoppa Italiana: milanesi in campo il 14 e nel posticipo del 23 e 24

Inter e Milan come noto saranno in campo il 18 gennaio a Riad per la Supercoppa Italiana. Quindi le due squadre di Milano, giocheranno sabato 14 gennaio: il Milan in casa del Lecce, l'Inter a San Siro contro il Verona. Dopo la Supercoppa, entrambe posticiperanno le loro gare al lunedì e al martedì. Il 23 gennaio i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno l'Empoli, mentre il 24, i rossoneri saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio.