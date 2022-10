Serie A, il giudice sportivo ferma Muriel per un turno. Le decisioni sul finale di Roma-Napoli

MILANO - Il giudice sportivo, a seguito dell'ultimo turno di campionato, ha squalificato un solo giocatore, per una giornata: Luis Muriel, dell'Atalanta, cui è stata comminata anche un'ammenda di 2.000 euro, espulso per "doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Tra gli allenatori, una giornata a Nenad Sakic, secondo di Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Due giornate di squalifica a Stefano Rapetti, preparatore atletico della Roma, "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso un'espressione offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della propria società ". Tra le società, multata la Roma di 15.000 euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38' del primo tempo e al 22' del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34' del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria"). Ammenda di 3mila euro alla Cremonese ("per avere suoi sostenitori, al 46' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica); 2mila a Lazio ("per avere suoi sostenitori, al 7' del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere semi pieno"), Lecce ("per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno"); Spezia ("a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara") e Udinese ("per non avere impedito, al termine del primo tempo, l'ingresso nell'area spogliatoi di un proprio calciatore squalificato, il quale peraltro si allontanava immediatamente dichiarando di non sapere che gli era precluso fare ingresso e sostare in detta area").