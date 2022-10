Pablo Marí e rinvio Monza-Bologna: la decisione ufficiale della Lega Serie A

MONZA - L'incredibile episodio cui è rimasto vittima Pablo Marí, accoltellato da uno squilibrato in un centro commerciale e costretto ad un'operazione per le ferite alla schiena riportate, non porterà al rinvio di Monza-Bologna, come richiesto dall'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani. La Lega Serie A, infatti, ha fatto sapere che il match si disputerà regolarmente lunedì 31 ottobre alle 21.45 all'U-Power Stadium.