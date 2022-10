Diretta Inter-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il sabato della 12ª giornata di campionato sarà chiuso dal match tra Inter e Sampdoria in quella che sarà la prima volta di Dejan Stankovic da allenatore contro i nerazzurri. I blucerchiati si sono sbloccati in campionato con il successo contro la Cremonese ma i ragazzi di Inzaghi cercano il poker per confermare l'ottimo momento di forma e fiducia tra campionato e Champions League. Romelu Lukaku partirà molto probabilmente dalla panchina in quella che, se entrerà, sala la sua presenza numero 100 con la maglia nerazzurra.

Dove vedere Inter-Sampdoria streaming e diretta tv

Inter-Sampdoria è in programma alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky SPort (canale 251) e anche in 4K sul canale 213. Inoltre, in streaming, su Now Tv.

Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Darmian, Gosens, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon; Villar; Gabbiadini, Yepes, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Contini, Ravaglia, Amione, Conti, Murillo, Murru, Sabiri, Trimboli, Vieira, Leris, Verre, Pussetto, Montevago. Indisponibili: Winks, De Luca, Quagliarella. Squalificati: nessuno. Diffidati: Leris, Verre.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Galetto e Massara. IV uomo: Cosso. Var: Nasca. Avar: Paganessi.