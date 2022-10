Lecce-Juventus, la diretta: segui la sfida in tempo reale

LECCE - Dimenticare in fretta Lisbona, dove il ko con il Benfica - il quarto in cinque partite nella massima competizione europea - ha sancito l'eliminazione ai gironi di Champions League: questo il mantra in casa Juventus, impegnata al Via del Mare di Lecce, dove va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, per proseguire la propria rincorsa verso i piani alti della classifica di Serie A. Allegri deve far fronte alle tante assenze - ben dieci - e sbarca in Salento con appena 16 calciatori di movimento, più tre portieri: non saranno del match, infatti, oltre ai lungodegenti Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Aké, anche Vlahovic, Di Maria, Bremer, Locatelli, De Sciglio e Paredes.