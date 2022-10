Diretta Empoli-Atalanta ore12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - L'Empoli riceve l'Atalanta nel 12° turno di Serie A. La formazione di Zanetti è reduce dalla netta sconfitta in casa della Juventus e occupa il 12° posto in classifica con 11 punti. La squadra guidata da Gasperini ha rimediato nell'ultimo turno l'unico ko del suo campionato (in casa contro la Lazio) e condivide la terza posizione in graduatoria con Lazio e Inter. L'Atalanta ha una delle difese meno battute del torneo con appena 8 gol al passivo.