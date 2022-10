Diretta Torino-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino ospita il Milan per la giornata numero 12 di Serie A. I granata sono al decimo posto in classifica con 14 punti e vengono dalla vittoria in casa dell'Udinese dopo aver rimediato un solo punto in 4 giornate. I rossoneri vengono da 4 vittorie di fila in campionato e, secondi in graduatoria con 26 punti, inseguono il Napoli capolista a quota 32. La squadra di Pioli ha vinto le ultime tre trasferte: contro Verona, Empoli e Sampdoria.