Diretta Lazio-Salernitana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Lazio riceve la Salernitana allo stadio Olimpico di Roma per il 12° turno di Serie A. La formazione di Sarri condivide il terzo posto in classifica con Atalanta e Inter, a quota 24, e ha collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate. Inoltre, i biancocelesti presentano la migliore difesa del torneo con appena 5 reti al passivo. La Salernitana ha vinto due delle ultime 3 partite e staziona in undicesima posizione con 13 punti.