Diretta Cremonese-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Dopo un inizio di stagione sfavillante l'Udinese di Sottil sta vivendo un momento di difficoltà, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite e 8° posto in classifica a quota 21 punti. I friulani puntano alla trasferta di Cremona contro l'ultima in classifica di ridarsi lo slancio ma dovranno farlo senza Becao e contro una Cremonese che non va sottovalutata: "Stiamo bene, è stata una settimana all'insegna del duro lavoro, come le precedenti. Siamo tutti concentrati nell'affrontare ogni giorno gli allenamenti. Siamo sereni, lucidi, consapevoli di quello che dovremo fare

contro la Cremonese - aggiunge - I nostri avversari potevano avere punti in più. È una squadra in salute, fisica, e noi non dobbiamo sottovalutarli: abbiamo sempre rispetto per l'avversario, non ci interessa la classifica. Vogliamo metterli in difficoltà, sapendo che non sarà una partita facile" ha dichiarato l'allenatore dei bianconeri.