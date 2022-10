Empoli-Atalanta 0-2: Hateboer sblocca, Lookman raddoppia e trascina la Dea

L'Atalanta batte l'Empoli e può conintuare a coltivare ambizioni d'alta classifica. La squadra di Gasperini supera i toscani al Castellani al termine di una partita ben giocata e sempre tenuta in pugno. I nerazzurri si confermano a loro agio in trasferta: con il 2-0 firmato Hateboer e Lookman ottengono la quinta vittoria su sei partite giocate lontano dal Gewiss Stadium. Con l'attaccante inglese grande trascinatore, autore della rete che chiude la partita e ispiratore della rete del vantaggio, messa a segno da Hateboer (al ritorno al gol dopo più di due anni). Ottima, dunque, la reazione, dell'Atalanta alla sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio, in attesa della delicata sfida del prossimo turno: il big match contro il Napoli che la precede in classifica di cinque punti. Al 42' del primo tempo, dieci minuti dopo il vantaggio siglato dall'esterno olandese, Vicario ha parato un rigore a Koopmeiners. L'Empoli, apparso piuttosto opaco, ha trovato sulla propria strada un'Atalanta molto solida e difficilmente penetrabile.

Top e flop di Empoli-Atalanta

Oltre al già citato Lookman, sempre pericoloso e lucido in ogni sua scelta, una nota di merito va all'intera retroguardia atalantina (Toloi-Demiral-Scalvini), con il difensore turco autore di una grandissima prestazione. L'ex difensore della Juventus ha salvato due gol nel primo tempo e ha praticamente annullato Destro (decisamente in giornata no). Tra i padroni di casa merita gli elogi Guglielmo Vicario, bravo a ipnotizzare Koopmeiners dagli undici metri e, più in generale, a limitare il passivo per la sua squadra.