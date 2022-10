La Fiorentina torna a correre con Cabral. Udinese, solo un pari

Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro di campionato, la Fiorentina torna a correre battendo lo Spezia in trasferta per 2-1. Una vittoria arrivata con più difficoltà del previsto grazie alla zampata di Cabral in pieno recupero, che ha fatto seguito al vantaggio di Milenkovic e al momentaneo pareggio di Nzola. A cambiare le sorti della sfida del Picco il rosso a Nikolaou all’82’ per l’entrataccia sull’ex attaccante del Basilea. Pareggio senza reti nella sfida tra Cremonese e Udinese: per la squadra di Sottil, che ha rischiato di portarla a casa in extremis con Deulofeu, sembra essere finito il momento magico di inizio stagione. Per i friulani, che agganciano la Juve a quota 22, tre soli punti nelle ultime quattro di campionato.