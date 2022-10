Diretta Verona-Roma 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - La Roma è impegnata sul campo del Verona nel 12° turno di Serie A. I giallorossi, in campionato, vengono dalla sconfitta casalinga contro il Napoli e sono in sesta posizione, a quota 22, con Juve e Udinese. L'Hellas invece è ultimo in classifica con la Cremonese ed è reduce da ben sei sconfitte di fila. Presenta anche una delle difese più battute del torneo con 21 reti al passivo.