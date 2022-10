Diretta Monza-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Monza-Bologna chiude il 12° turno di Serie A. La formazione di Palladino, che aveva chiesto il rinvio della gara per l'accoltellamento a Pablo Mari (dimesso ieri dall'ospedale), non ha ottenuto punti nelle ultime due giornate perdendo contro Empoli e Milan dopo tre vittorie di fila ed è in 14esima posizione in classifica con 10 punti, proprio con il Bologna. I rossoblù però hanno ritrovato il successo nello scorso turno, in casa contro il Lecce, dopo una serie di risultati deludenti.