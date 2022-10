Verona-Roma 1-3, Volpato-show al Bentegodi

VERONA - Ci pensa un personale show di Volpato a decidere la sfida ricchissima di emozioni al Bentegodi tra Verona e Roma . Prima il 18enne nato in Australia ha segnato il gol del provvisorio 2-1 a due minuti dal 90', poi ha servito un assist 4 minuti più tardi a El Shaarawy per il definitivo 3-1. Di Dawidowicz (poi espulso al 36') e Zaniolo le altre due reti della partita.

Verona-Roma, Dawidowicz fa e disfà

Già il primo tempo è intensissimo, con occasioni per entambe le squadre ed episodi decisivi che hanno necessitato l'intervento del Var. Abraham sfiora due volte il gol in avvio, ma il protagonista (sia in positivo che in negativo) dei primi 45 minuti è senza dubbio Pawel Dawidowicz, che prima sblocca la partita con un gol al 27', deviando da sottomisura un tiro da fuori area di Faraoni (convalidato dal Var dopo aver controllato la posizione di Henry). A seguire, nove minuti più tardi, il polacco interviene in modo irruento su Zaniolo e l'arbitro Sacchi, dopo l'on-field review su segnalazione del Var, ha estratto il cartellino rosso. Nei minuti di recupero del primo tempo, grave errore di Tameze che concede il possesso alla Roma e permette ad Abraham di arrivare al tiro da posizione ravvicinata: la conclusione dell'inglese si stampa sul palo, ma sulla ribattuta Zaniolo riesce a sbloccarsi e segna il gol dell'1-1.

Volpato regala tre punti a Mourinho

Nella ripresa la Roma prova a sfruttare la superiorità numerica e si getta a testa bassa in avanti, Mourinho tenta anche la doppia punta lanciando Belotti (al posto di un infortunato Zaniolo) al fianco di Abraham, ma l'occasione migliore capita a 8 minuti dal 90' sulla testa di Matic, che colpisce la traversa. A quel punto lo Special One manda in campo anche Shomurodov al posto di Camara per uno schieramento ancora più a trazione anteriore. A segnare la rete decisiva è però Volpato, che su assist di Matic calcia di precisione con un tiro mancino da fuori area sul quale Montipò non può nulla. Il Verona poi deve arrendersi definitivamente quattro minuti più tardi, perché Volpato sale di nuovo in cattedra e in contropiede serve a El Shaarawy un assist che il Faraone trasforma nel 3-1 finale.