Serie A, le designazioni arbitrali. Doveri dirige Juventus-Inter

TORINO - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'AIA, sono state rese note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A. Il derby d'Italia Juventus-Inter sarà diretto da Doveri , mentre Bologna-Torino sarà affidata a Giua . Orsato arbitrerà il derby della Capitale Roma-Lazio , a Mariani Atalanta-Napoli , c'è Fabbri per Milan - Spezia .

Juventus, con Doveri il bilancio è favorevole: ecco tutti i precedenti

Sarà l'arbitro Daniele Doveri di Volterra a dirigere l'attesissimo derby d'Italia Juventus-Inter, in programma domenica prossima alle 20:45 all'Allianz Stadium. I precedenti con Doveri sorridono ai bianconeri, il bilancio è tutto sommato favorevole. Nelle 22 gare totali dirette dal 44enne arbitro della Sezione Roma 1 la Juventus ne ha vinte 12, con 5 pareggi e 5 sconfitte. Ai bianconeri sono stati estratti 39 cartellini gialli con un rosso per doppia ammonizione. Gli avversari sono stati puniti con 57 gialli, due rossi per doppia ammonizione e un'espulsione diretta. Il conto dei rigori dice 4 a favore della Juventus contro 3 fischiati in favore degli avversari.

Derby d'Italia: terza volta per Doveri

Le precedenti due occasioni non sorridono però ai bianconeri: Doveri ha diretto Inter-Juventus del 17 gennaio 2021, gara finita 2-0 per i padroni di casa (gol di Vidal e Barella), e Inter-Juve di Supercoppa dello scorso 12 gennaio, partita vinta dalla squadra di Inzaghi in virtù del gol di Sanchez ai supplementari.

Serie A, gli arbitri per la tredicesima giornata di campionato

Ecco il quadro completo degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 6 novembre:

UDINESE – LECCE Venerdì 04/11 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: ABISSO

EMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00

FELICIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GHERSINI

SALERNITANA - CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – TEGONI

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 05/11 h. 18.00

MARIANI

CECCONI – BERCIGLI

IV: SOZZA

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – SPEZIA Sabato 05/11 h. 20.45

FABBRI

MILELE D. – VONO

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – TORINO h. 12.30

GIUA

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: BANTI

MONZA – H. VERONA h. 15.00

COSSO

MARGANI – CORTESE

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: AURELIANO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARINELLI

VECCHI – ROSSI C.

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – LAZIO h. 18.00

ORSATO

MELI – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – INTER h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.