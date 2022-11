Diretta Udinese-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Ad aprire il 13° turno del campionato di Serie A sarà l'anticipo del venerdì tra Udinese e Lecce in programma alle ore 20.45 alla Dacia Arena. I friulani, dopo una partenza a mille, hanno tirato il freno a mano e non vincono da quattro giornate. Dopo i pareggi contro Atalanta (2-2) e Lazio (0-0), infatti, è arrivato il ko interno contro il Torino (2-1), il secondo della stagione dopo quello all'esordio al Meazza contro il Milan (4-2), mentre domenica scorsa i ragazzi di Sottil non sono riusciti ad avere la meglio sulla Cremonese (0-0). Momento complicato anche per i salentini di Marco Baroni, reduci da due ko consecutivi contro Bologna (2-0) e Juventus (1-0). I giallorossi sono fermi a otto punti in classifica, appena due in più della Sampdoria terzultima.