Diretta Empoli-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI -Per l'Empoli di Paolo Zanetti l'obiettivo è riportare l'ambiente dalla parte della squadra e ritrovare quella vittoria che manca da due partite. Per riuscirci, però, c'è da "chiedere il permesso" all'ex Dionisi, che col suo Sassuolo cerca punti in trasferta. "Credo - dice il tecnico dei toscani - che ogni gara abbia la sua storia. È normale che ci si aspettino delle cose e che magari non succedano, non sempre per colpa dei ragazzi ma anche per una giornata storta o bravura degli avversari. Questa sarà una gara diversa, dopo una settimana diversa, con una situazione psicofisica diversa. Le sconfitte fanno barcollare anche se arrivano contro le big, ma percepisco che possano togliere autostima, i ragazzi sono professionisti e devono saper sopportare critiche e pressioni. Portiamo l’ambiente dalla nostra parte". Così invece il tecnico Alessio Dionisi: "L’Empoli è una squadra che ha fatto bene l’anno scorso ed è partita bene quest’anno. Ha intensità: è una squadra che corre, organizzata, con un sistema di gioco collaudato. Faranno bene anche quest’anno. In primis dobbiamo rispettare loro, poi pensare a noi. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e fare risultato. Dobbiamo cercare di confermarci all’altezza di quelli dello scorso anno e magari migliorarci, il potenziale c’è. La crescita passa da ogni partita".