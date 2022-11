Diretta Salernitana-Cremonese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Granata e grigiorossi si daranno battaglia per tre punti che valgono tanto. La Salernitana ha vinto le ultime due gare interne di fila contro Verona e Spezia, due dirette concorrenti che in classifica; oggi andrà a caccia del tris: "Dobbiamo vivere le cose con intensità senza risparmiarci mai - sottolinea Nicola - anche perché la Cremonese meriterebbe una classifica diversa e ha dato fastidio a molti avversari. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha idee ed organizzazione". Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, la Cremonese di Massimiliano Alvini dovrà rinunciare a Chiriches, Dessers, Radu e al difensore Bianchetti, rimasto a Verona per la nascita della figlia: "La Salernitana è una squadra forte con qualcosa in più rispetto alle altre formazioni che lottano per la salvezza. Rispetto per loro, ma abbiamo fame di punti e giocheremo per ottenere il massimo risultato. La squadra è in crescita, in queste gare ci è mancata solo la vittoria".