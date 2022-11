Diretta Atalanta-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Il big match del sabato della 13ª giornata del campionato di Serie A va in scena a Bergamo dove l'Atalanta seconda in classifica ospita il Napoli capolista. Una super sfida smorzata però dalle assenze come quella last minute della stella di Spalletti Kvaratskhelia (pubalgia), per Gasperini non ci sarà Muriel in match dove la chiave è stata subito identificata da parte dell'allenatore della Dea: "Fare risultato dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità per proporre poi ciò che riusciamo a fare. Sotto l'aspetto tattico, faremo delle cose per non concedere spazi a chi ha grande velocità. Sarà importante non concedere metri ma nemmeno abbassarci troppo, dobbiamo fare una partita attenta". Spalletti invece avverte il pericolo e chiede maggior attenzione ai suoi: "Se il nostro avversario si chiama Atalanta, allora i rischi sono tanti. Dovremo avere la consapevolezza di essere una squadra forte e da Liverpool siamo tornati con ancora più certezze nei nostri mezzi. Gasperini è un veterano terribile e per contrastare i suoi giocatori avremo bisogno di qualità e forza fisica".