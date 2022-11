Diretta Milan-Spezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - In un San Siro ancora una volta pieno fino all’ultimo posto - sono previsti più di 70mila spettatori per la nona volta in stagione -, il Milan scenderà in campo contro lo Spezia. Pioli vuole conquistare i tre punti. Anzi, i primi tre su nove a disposizione, perché i rossoneri vogliono sfruttare un calendario sulla carta agevole da qui alla sosta per il Mondiale, visto che la prossima settimana saranno poi opposti a Cremonese (in trasferta) e Fiorentina. L'allenatore vuole ottenere il massimo per andare alla pausa senza ulteriori rimpianti, perché se il ko nello scontro diretto con il Napoli è stato parzialmente digerito, la sconfitta di domenica scorsa per 2-1 contro il Torino ha lasciato delle ferite che neanche la qualificazione agli ottavi di Champions ha lenito.