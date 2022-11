Empoli, Baldanzi alla Dybala. La Cremonese prende un punto a Salerno

Tommaso Baldanzi regala tre punti all'Empoli con un gol alla Paulo Dybala: un saggio della sua tecnica nello stretto concluso da una stoccata precisa con l'esterno piede contro la quale Consigli non ha potuto opporsi. Al Castellani è finita 1-0. La squadra di Zanetti si è mostrata più decisa del Sassuolo sin dalle prime battute e già nel corso del primo tempo si è resa perciolosa con Lammers, Satriano e Marin. Gli emiliani recriminano per un fallo di mano di Ismajli in area che Feliciani non ha punito. Poi nella ripresa la rete di Baldanzi al 64', ben servito da Satriano. Nel finale chance per il pari per Harroui e Alvarez, ma i tre punti sono per i toscani.