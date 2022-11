Atalanta-Napoli 1-2: Osimhen ed Elmas ribaltano il gol di Lookman

Il Napoli non si ferma più, batte l'Atalanta 2-1 al Gewiss Stadium e centra la nona vittoria consecutiva in campionato. Alla rete del vantaggio nerazzurro (al 19') di Lookman su rigore - concesso per un fallo di mano di Osimhen su colpo di testa di Toloi da azione d'angolo -, la squadra di Spalletti ha replicato con prontezza. Malgrado la serata non sembrasse delle più ispirate per alcuni singoli, nonostante l'ottimo avvio dei padroni casa e l'assenza di Kvaratskhelia, il Napoli ha saputo reagire e con un colpo di testa di Osimhen, servito da una palla invitante di Zielinski, ha trovato il pari al 23'. Passano 12' e uno straripante Osimhen ha la meglio in un duello con Demiral e può servire Elmas: il macedone di sinistro trafigge Musso. Nella ripresa l'Atalanta ci prova ma trova sulla sua strada un ottimo Meret: sul tiro di Maehle è decisiva la parata del portiere azzurro, sulla cui respinta Lookman colpisce la traversa. Ora il Napoli è atteso da due impegni casalinghi alla sua portata prima della sosta per Qatar 2022: con due vittorie contro Empoli e Udinese potrebbe chiudere questo primo ciclo di 15 partite con 41 partite.