Diretta Bologna-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Il lunch match della 13ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Bologna di Thiago Motta e il Torino di Ivan Juric. I rossoblù, dopo un avvio complicato, sono reduci da due vittorie consecutive contro Lecce (2-0) e Monza (2-1). Sei punti importantissimi per la lotta salvezza che proiettano gli emiliani a quota 13 in classifica a pari punti con la Fiorentina. Stesso discorso per i granata che, dopo aver battuto in trasferta l'Udinese per 2-1, hanno castigato con lo stesso risultato il Milan campione d'Italia tra le mura amiche interrompendo l'imbattibilità esterna dei rossoneri dopo 17 partite.