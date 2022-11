Diretta Monza-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 15, all'U-Power Stadium, il Monza ospita il Verona in una sfida importantissima per la zona salvezza. I brianzoli, dopo le tre vittorie consecutive con l'arrivo di Palladino in panchina (Juventus, Sampdoria e Spezia), hanno un po' tirato il freno a mano e sono a secco da tre giornate. Dopo il ko di misura contro l'Empoli, infatti, è arrivato il 4-1 del Meazza contro il Milan e il 2-1 tra le mura amiche contro il Bologna. Buio pesto, invece, per i gialloblù di Bocchetti, sconfitti nelle ultime sette partite. I veneti sono ultimi in classifica con soli cinque punti, frutto dei due 1-1 contro Bologna ed Empoli e del successo in rimonta contro la Sampdoria, unica gioia di questo avvio di stagione. Da queste sfide passano le speranze di salvezza di Monza e Verona.