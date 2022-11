La Fiorentina travolge la Sampdoria, il Monza di Palladino affossa il Verona

La Fiorentina ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo la Sampdoria in casa per 2-0 grazie alle reti di Bonaventura e Milenkovic. Italiano aggancia così il Bologna a 16 punti, inseguendo Torino e Salernitana (17). Nell'altro match delle 15:00 il Monza dell'ex Juve Palladino, in superiorità numerica dal 27' per l'espulsione di Magnani, vince 2-0 tra le mura amiche contro il Verona: sblocca Carlos Augusto e raddoppia Colpani nel finale. La squadra ospite arriva così a otto ko di fila in Serie A e resta sul fondo della classifica con 5 punti all'attivo, mentre il Monza sale a quota 13.

Sampdoria-Fiorentina 0-2 Bonaventura al 4' firma il vantaggio ospite ed il suo secondo gol in campionato su assist di Dodo. Poco dopo Ikoné e Kouamé riescono a fallire un gol già fatto: a portiere battuto danno il tempo ai difensori di schierarsi e ribattere la conclusione alla fine tentata dall'ivoriano. Al 37' Murillo sostituisce Amione che esce in barella e sanguinante dopo aver ricevuto un brutto colpo all'altezza del setto nasale. Il primo tempo si chiude dopo 7 minuti di recupero. Dopo 12' minuti dall'inizio del secondo tempo Bonaventura sfiora la doppietta di testa, ma non è abbastanza preciso. Il raddoppio viola arriva subito dopo, al 58' quando Milenkovic stacca più in alto di tutti e la piazza dove Audero non può arrivare. Nel finale Stankovic prova a cambiare modulo e giocatori, ma la svolta non arriva.