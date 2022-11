Juventus-Inter, la diretta: segui la sfida in tempo reale

TORINO - L'una per il sorpasso, l'altra per il +5: né Allegri , né Inzaghi ha pronunciato l'espressione "partita della svolta" , eppure la sfida tra la Juventus reduce da tre vittorie consecutive in campionato e l'Inter da quattro rappresenta un viatico importante a tre giornate dalla sosta per i Mondiali. I bianconeri hanno ottenuto in settimana il 'premio di consolazione' dopo il deludente girone di Champions, strappando il pass per l'Europa League, i nerazzurri, invece, avevano raggiunto gli ottavi della massima competizione continentale per club con un turno d'anticipo. Lukaku e Vlahovic grandi assenti del Derby d'Italia .

18:54

Juventus, Vlahovic ko: allarme Mondiale!

A questo punto il problema della pubalgia potrebbe condizionare la sua condizione in Qatar. (LEGGI TUTTO)

18:35

Juventus-Inter, il pronostico dell'Ingegnere

Entrambe le squadre arrivano con ritardo sulle prime in classifica e devono far punti prima della sosta mondiale. (LEGGI TUTTO)

18:20

Juventus-Inter a Doveri. I tifosi bianconeri mugugnano: ecco perché

L'arbitro della sezione di Roma, un traguardo speciale e quel precedente che fa borbottare il popolo juventino. (LEGGI TUTTO)

18:05

Juventus-Inter, Vieri su Moratti

L'ex centravanti di entrambe le squadre ha raccontato l'abitudine del suo presidente ai tempi in cui vestiva nerazzurro. (LEGGI TUTTO)

18:00

Allegri, la Juve, l'Inter e zero voglia di fare battute

I bianconeri cercano la quarta di fila per non uscire dai giochi anche in campionato, dopo la retrocessione in Europa League. (LEGGI TUTTO)

17:55

Juventus-Inter, dove vederla in tv e streaming

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium per il Derby d'Italia tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Simone Inzaghi. (LEGGI TUTTO)

17:50

Allegri e le 50 Juventus diverse in 50 partite

Dal suo ritorno a Torino mai schierati per due volte gli stessi interpreti: una prerogativa del tecnico bianconero ma anche un'esigenza dettata dalla contingenza. (LEGGI TUTTO)

17:45

Da Bonucci a Conte: la Top 11 dei doppi ex di Juventus-Inter

Ecco l’undici dei giocatori che hanno indossato sia la maglia bianconera che quella nerazzurra. (QUI LA FOTONEWS)

17:40

Juventus-Inter: la formazione dei doppi ex che non ricorderai

Un mix tra nomi altisonanti e meteore, schierati con un 3-4-1-2 a trazione anteriore da un allenatore che non ha brillato né in bianconero né in nerazzurro. (QUI LA FOTONEWS)

17:35

Juventus-Inter, ad Allegri serve di più

Quando vincere aiuta l'autostima e salda la panchina... (LEGGI TUTTO)

17:30

Juventus-Inter, Cherubini ritrova Marotta

Tra Foligno, Bremer, Salah e De Bruyne: sfida tra dirigenti, incontro tra amici (LEGGI TUTTO)

17:25

Juventus-Inter, l’analisi tattica

Con Calhanoglu in regia la manovra dei nerazzurri non sta risentendo l’assenza di Brozovic. Lautaro fra le linee funge anche da primo elemento che la squadra di Inzaghi può cercare in situazione di contropiede (QUI LA FOTONEWS)

17:20

Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Per il big match contro la squadra di Allegri, l'allenatore nerazzurro dovrebbe optare per un 3-5-2. (QUI LA FOTONEWS)

17:15

Juventus-Inter, i convocati di Allegri: fuori Vlahovic

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte al Derby d'Italia: fuori l'attaccante serbo (LEGGI TUTTO)

17:10

Juventus-Inter, la probabile formazione di Allegri

In vista del derby d'Italia in programma domani all'Allianz Stadium, il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1. (LEGGI TUTTO)

17:05

Juventus-Inter social, ironie e sfottò

Allegri, Inzaghi, Doveri e il Var... Tifosi scatenati sul web. (QUI LA FOTONEWS)

17:00

Bagnaia Campione del Mondo, tutta la gioia della Juve

Il pilota italiano, grande tifoso bianconero, ha vinto la MotoGp 2022. Da Locatelli e Chiesa a Bonucci e Vlahovic, tutti in coro: "Grande Pecco" (GUARDA IL VIDEO)