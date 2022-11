Rabiot e Fagioli di traverso all’Inter: notte da vera Juve, batte anche il Var

TORINO - La Juventus si riconcilia con il suo popolo nella notte delle notti, quella della sfida con l'Inter, quella che rilancia lo spirito di una squadra che ritrova l'anima, un po' di qualità e la conferma che i giovani sono il presente, non solo il futuro di questa squadra. Ma la Juventus ritrova soprattutto se stessa in una partita che poteva essere squarciata dall'ennesimo mostro arbitrale di una stagione sfortunata anche su quel fronte per i bianconeri. Il ridicolo annullamento del gol di Danilo, tuttavia, non influisce sul risultato che restituisce giustizia alla Juventus e a una prestazione che lungo dall'essere convincente (pallido e timido il primo tempo, per esempio), ha mostrato una squadra che finalmente è in grado di vincere uno scontro diretto, di scaldare il pubblico, di metterci cuore e testa insieme.