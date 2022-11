Stramaccioni boccia l'Inter e promuove la Juve. Su Miretti e Fagioli...

"L'Inter ha 'perso' un'occasione: giocare contro una Juve con così tante assenze poteva essere un'occasione per fare il colpaccio. Fra l'altro nel primo tempo l'Inter aveva le carte in regola per colpire, la Juve aveva sofferto e le palle gol migliori erano state nerazzurre. Ma nella ripresa è entrata in campo una Juve più motivata, attenta, organizzata e ha meritato la vittoria. E anche rimaneggiata è la miglior difesa del campionato". Questa l'analisi di Andrea Stramaccioni su Juventus-Inter a RadioUno.