Serie A, la classifica a confronto: Juventus bene, Inter in caduta. Verona shock

Il 2-0 ai danni dell’Inter ha lanciato la Juventus di Allegri alla quarta vittoria di fila in campionato, permettendo al tecnico di sorpassare il collega nerazzurro e piazzarsi a soli due punti dalla zona Champions. Una vittoria che potrebbe regalare la tanto sperata svolta al club bianconero, ora in attesa di affrontare Verona e Lazio prima della pausa riservata al Mondiale. Dopo tredici giornate, il saldo rispetto alla passata stagione resta positivo (+4 punti). Un anno fa il tredicesimo turno aveva visto lo straordinario successo in trasferta contro la Lazio di Sarri, battuta per 2-0 grazie ai due rigori trasformati da Bonucci.