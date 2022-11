Serie A, quattro gli squalificati per la quattordicesima giornata

TORINO - Archiviata la tredicesima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli squalificati. Il Milan, in vista della prossima sfida contro la Cremonese, dovrà far a meno di Theo Hernandez, diffidato e ammonito nella gara con lo Spezia, e di Oliver Giroud, espulso per doppia ammonizione. Un turno di stop anche per Giangiacomo Magnani, difensore dell'Hellas Verona, e perMehdi Leris della Sampdoria. Per quanto riguarda le società, ammenda di 12.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario e lanciato nel recinto di gioco un bicchiero di plastica semipieno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano alcuni tifosi senza apparenti conseguenze lesive". Ammende di 7.000 e 5.000 euro rispettivamente a Juventus e Roma.