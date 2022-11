Diretta Napoli-Empoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Ad aprire il turno infrasettimanale valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A sarà il match in programma alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Empoli. Gli azzurri, primi in classifica a +6 dal Milan secondo, sono reduci dalla vittoria per 2-1 del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Un successo importantissimo arrivato senza il georgiano Kvaratskhelia, out per infortunio. La squadra di Luciano Spalletti è ancora imbattuta in campionato (11 vittorie e 2 pareggi) e vuole continuare su questa scia. Prima della pausa per il Mondiale di Qatar 2022, Osimhen e compagni dovranno poi vedersela, sempre tra le mura amiche, contro l'Udinese sabato alle 15. Intanto, dall'altra parte del campo stasera ci sarà un Empoli tornato al successo grazie all'1-0 firmato Baldanzi contro il Sassuolo. I toscani di Paolo Zanetti sono a quota 14 punti in classifica, a +8 dalla Cremonese terzultima.