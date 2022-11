Diretta Cremonese-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Dopo la vittoria nel finale conquistata sabato contro lo Spezia (2-1), il Milan sfida, alle 20.45 allo stadio Zini, la Cremonese nel turno infrasettimale valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Sarà il penultimo impegno prima della pausa per i Mondiali di Qatar 2022, pertanto i rossoneri di Stefano Pioli, stasera e nella gara di domenica alle 18 contro la Fiorentina, vogliono rosicchiare dei punti al Napoli capolista. I grigiorossi di Massimiliano Alvini, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato e sono reduci da un doppio pareggio: 0-0 tra le mura amiche contro l'Udinese e 2-2 sul campo della Salernitana. Terzultimi in classifica con soli 6 punti, i lombardi sfideranno l'Empoli venerdì alle 20.45 prima della pausa per le nazionali.