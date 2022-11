Diretta Sassuolo-Roma ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo prova a guarire dal ko subito a Empoli, la Roma da quello nel derby contro la Lazio. Dionisi, che recupera Berardi e Laurienté, sottolinea le difficoltà della sfida: "I giallorossi sono una squadra ferita, sicuramente non sbaglieranno la prestazione contro di noi e metteranno tutto quello che potranno nella partita". Ha scelto un approccio comunicativo differente invece Mourinho: "Piangono tanti allenatori, ora piango un po' anche io. Ci è mancato il giocatore in grado di aprire un blocco compatto. L'Atalanta ha giocato chiusa, per non parlare della Lazio. Ma nonostante tutto, il nostro lavoro lo stiamo facendo".