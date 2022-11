Diretta Lecce-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Al Via del Mare l'Atalanta di Gasperini cerca 3 punti per riscattare la recente sconfitta (per 2-1) contro il Napoli di Spalletti, nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. Ad attendere i bergamaschi in questo turno infrasettimanale c'è il Lecce di Baroni, reduce dal pareggio con l'Udinese per 1-1.