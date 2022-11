Serie A, l'Atalanta va ko col Lecce e la Roma pareggia contro il Sassuolo

Dopo il ko contro il Napoli è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Nella sfida con il Lecce, alla squadra di Gasperini non è bastato il gol di Zapata: Baschirotto e Di Francesco hanno regalato la vittoria ai salentini. La sconfitta costa caro ai nerazzurri che si allontanano dalla vetta dove comanda il Napoli con 38 punti. Prima della sosta per il Mondiale in Qatar, gli uomini di Gasperini devono affrontare l'Inter, big match in programma per domenica 13 alle 12:30.