Serie A, Fiorentina-Salernitana 2-1: Jovic decisivo sul finale

La Fiorentina trova la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Conference League: Salernitana battuta 2-1 grazie ai gol di Bonaventura e Jovic. Primo tempo dominato dalla squadra di Italiano con varie occasioni da gol: i viola hanno chiuso i primi 45 minuti sul punteggio di 1-0. Nella seconda frazione i gioco è arrivato il pareggio della Salernitana. A dieci minuti dal suo ingresso in campo, ci ha pensato Dia a pareggiare la partita: l'attaccante granata, dopo uno scambio con Piatek, si è trovato da solo davanti alla porta e ha battuto Terracciano. Al minuto 80 è arrivato il 2-1 della Fiorentina che ha chiuso la partita: Saponara per Jovic che, sul filo del fuorigioco, conclude a rete con il destro, mettendo la palla alla sinistra di Sepe. Inizialmente l'arbitro La Penna ha fischiato fuorigioco, ma dopo l'intervento del VAR il gol è stato convalidato. Tre punti preziosi per la squadra di Italiano che raggiunge il decimo posto in classifica.