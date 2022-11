Diretta Lazio-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 14ª giornata di Serie A sarà il posticipo del turno infrasettimanale tra Lazio e Monza in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno battuto la Roma nel derby grazie alla rete di Felipe Anderson, mentre i brianzoli si sono sbarazzati del Verona con i gol di Carlos Augusto e Colpani. Visti i risultati delle dirette avversarie (pareggi per Milan e Roma e sconfitta dell'Atalanta), i capitolini voglioni i tre punti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Vincendo oggi, infatti, la Lazio salirebbe a quota 30 agganciando così i rossoneri al secondo posto in classifica, a -8 dal Napoli capolista. Domenica alle 20.45, poi, ci sarà la trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus nell'ultimo turno prima della pausa per i Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Raffaele Palladino, invece, è a quota 13 e la prossima giornata affronterà in casa la Salernitana.