Fiorentina, 15mila euro per cori beceri. Samp, Stankovic squalificato

TORINO - Sono state pubbicate sul sito della Lega Serie A le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli squalificati dopo le primo otto gare della quattordicesima giornata di Serie A. Un turno di stop per Sebastiano Luperto dell'Empoli, Omar Colley della Sampdoria e Maxime Lopez del Sassuolo. Tra gli allenatori squalifica per una giornata per Dejan Stankovic (Sampdoria) "per avere, al 15° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara parole irrispettose". Per quanto riguarda le società, ammenda di 15.000 euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, oggetti di varia natura, senza conseguenze". Ammenda, inoltre, di 10.000 euro alla Salernitana, 5.000 euro allo Spezia e 4.000 euro al Lecce.